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На чемпионате Европы по спортивной гимнастике выступят пять спортсменов сборной Армении

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике выступят пять спортсменов сборной Армении

В чемпионате Европы по гимнастике участие примут 5 гимнастов мужской сборной Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщил тренер сборной Армении Акоп Серобян. Говоря о тбилисских учебно-тренировочных сборах, он подчеркнул, что сборы были результативными, особенно для Артура Давтяна. “Артур постепенно восстанавливает форму. Упражнения для Олимпийских игр пока не готовы”, - сказал Акоп Серобян.

На чемпионате Европы участие примут Артур Давтян, Ваагн Давтян, Артур Аветисян, Армен Петросян и Гагик Хачикян. Сборная отправится на турнир 18 апреля и вернется 26 апреля. Этот чемпионат Европы пройдет в Швейцарии.


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