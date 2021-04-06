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Ансамбль “Тагаран” и хор “Агапе” посвятят свой концерт памяти жертв Геноцида армян

Ансамбль “Тагаран” и хор “Агапе” посвятят свой концерт памяти жертв Геноцида армян

Ансамбль “Тагаран” и женский состав камерного хора “Агапэ” выступят с концертом, посвященным памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», вечер состоится 22 апреля в Доме камерной музыки.

Художественный руководитель и дирижер ансамбля старинной музыки “Тагаран” - заслуженный деятель культуры Армении Седрак Ерканян. Художественный руководитель и дирижер женского состава камерного хора “Агапэ” - Мария Галстян.

Прозвучат произведения Комитаса “Сурб-Сурб”, “Была прекрасная ясная ночь”, Анны Азизян “К тебе”, “Книга скорбных песнопений”, “Стабат Матер”Джованни Батисты Перголези и др.


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