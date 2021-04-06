Араик Арутюнян участвовал в посадке деревьев нового сада в Нахиджеванике

5 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян, в сопровождении секретаря Совета безопасности Виталия Баласаняна и ряда других должностных лиц, посетил общину Нахиджеваник Аскеранского района и принял участие в посадке деревьев нового сада, инициированной армянским предпринимателем из диаспоры, выходцем из Гадрута. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

“Путь возвращения Гадрута и других оккупированных районов и достижения целей обеспечения стабильной безопасности Родины начинается с обустройства Арцаха. Одной из важных составляющих этого является реорганизация экономики”, - отметил президент Арутюнян во время работ по посадке первых саженцев нового сада.

Президент побывал и в селах Аскеранского района: Сарнахбюр, Вардадзор и Дахраз. Были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления линии соприкосновения, безопасной жизнедеятельности населения, жилищного строительства и перспектив развития подрайона.