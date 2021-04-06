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Дорога Степанцминда-Ларс открыта: на российской стороне скопилось около 500 грузовых автомобилей

Дорога Степанцминда-Ларс открыта: на российской стороне скопилось около 500 грузовых автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что  на территории Армении в связи с климатическими условиями есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех транспортных средств. На российской стороне Ларса скопилось 500 грузовых автомобилей.


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