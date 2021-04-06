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Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии возросло до 157

Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии возросло до 157

По меньшей мере 157 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе были зарегистрированы 27 смертей.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей сообщало, что жертвами удара стихии в Восточном Тиморе и в Индонезии стали по меньшей мере 113 человек.


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