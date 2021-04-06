Газета “Айастани Анрапетутюн”: Модернизация армянской армии

“В Азербайджане сегодня начинаются очередные турецко-азербайджанские совместные тактические специальные учения. В трехдневных учениях принимают участие военнослужащие войск связи Турции и Азербайджана. По сообщению Минобороны Азербайджана, в ходе учений будут использованы современные средства связи и автоматизированные системы управления. После завершения военных действий в Арцахе участились совместные учения вооруженных сил этих двух стран. Такую частоту и многообразие военного сотрудничества можно трактовать как минимум двумя обстоятельствами.

Если раньше совместные турецко-азербайджанские учения могли рассматриваться как демонстрация силы или очередная возможность повышения боеспособности Вооруженных сил, то в контексте общих развитий, особенно после широкомасштабных военных действий в Арцахе, крайне частые военные учения не дают оснований для оптимизма в будущем”.

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