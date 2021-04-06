Газета “Айастани Анрапетутюн”: Есть хорошие предпосылки

“Турция за последние девять месяцев проводит уже четвертые совместные с Азербайджаном военные учения. Поведение этих двух стран, постоянно заявляющих о расширении регионального сотрудничества, на самом деле показывает, что у них есть явные опасения по поводу будущего региональных форматов, сформированных по их же собственной инициативе военным путем. Помимо стремления поддерживать региональные форматы военными средствами, очевидно, что таким образом Турция требует от Азербайджана возврата той цены, которую последний обязался заплатить, чтобы определить исход арцахской войны. Фактически посредством таких учений азербайджанская армия сливается с турецкой. Армения, усиливая интеграционные процессы с Вооруженными силами РФ и не отвергая предлагаемые форматы регионального сотрудничества, тем не менее, вынуждена быстро восстановить свое вооружение и привести его в соответствие с требованиями, диктуемыми временем”.

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