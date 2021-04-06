Газета “Айастани Анрапетутюн”: Автомагистрали “Север-Юг” необходимо придать новый импульс

“В условиях нынешних геополитических изменений Сюник в любом региональном развитии будет играть решающую роль. И от сохранения Сюника зависит, сможем ли мы иметь право голоса в регионе или нет. В интервью, данном “Айастани Анрапетутюн”, Ваге Давтян, доктор политических наук, изучающий транспортную сферу, особо отметил: “Во-первых, необходимо определить национальные интересы Армении. В этом плане необходимо существенно пересмотреть Стратегию национальной безопасности, утвержденную в 2020 году, в которой, кстати, почти ничего не говорится об одном из ключевых столпов национальной безопасности - транспортной безопасности. Думаю, исходя из собственной выгоды, можно предложить два мегапроекта. Во-первых, необходимо придать новый импульс строительству автомагистрали “Север-Юг”, чтобы Армения стала важным игроком в обеспечении мультимодального сообщения между Персидским заливом и Черным морем. Если мы хотим установить нашу собственную геоэкономическую субъективность, руководствуясь исключительно национальными интересами, тогда реализация автомагистрали “Север-Юг” сможет дать нам такую возможность. С точки зрения использования транзитного потенциала Армении, формирование энергетического коридора автомагистраль “Север-Юг” также является очень важной, обеспечивая взаимные потоки электроэнергии между Ираном, Арменией, Грузией и Россией. Это позволит Армении экспортировать электроэнергию в своповой форме и за пределы коридора, в другие страны-члены ЕАЭС, а также в ряд стран Ближнего Востока с дефицитом электроэнергии, таких как Ирак, Сирия и т. д.”.

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