Национальная комиссия ЮНЕСКО обсудила вопрос защиты культурного наследия Арцаха

В министерстве иностранных дел Армении 5 апреля состоялось заседание Национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении . Одной из ключевых тем повестки дня была надлежащая и гарантированная защита армянского исторического и культурно-религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, предотвращение вандализма и проблема искажения идентичности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении председатель Национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении, министр иностранных дел Ара Айвазян отметил: «Как вы знаете, вследствие азербайджано-турецкой агрессии после трехстороннего заявления от 9 ноября, наряду с другими гуманитарными вопросами, одной из актуальных проблем стало надлежащее и гарантированное сохранение армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Тысячи исторических, культурных и религиозных памятников на территориях Арцаха, перешедших под военный контроль Азербайджана, находятся под угрозой уничтожения. Эти памятники, которые являются вещественным доказательством многовековой истории армянского народа в регионе, представляют большую ценность не только с точки зрения армянского, но и мирового культурного наследия.

Опасность уничтожения армянского культурного наследия Арцаха реальна, учитывая многочисленные прецеденты их преднамеренного ущерба со стороны Азербайджана, многолетнюю антиармянскую политику и систематическое уничтожение армянского культурного наследия. Об этом свидетельствует уничтожение около 28 000 памятников богатого армянского культурного наследия Нахичевани».

Айвазян подчеркнул, что с первых же дней азербайджано-турецкой агрессии была проделана вся необходимая работа, чтобы привлечь внимание международного сообщества к важности защиты исторических и культурных памятников Арцаха. Коснувшись визита миссии ЮНЕСКО в Арцах, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что армянская сторона находится в конструктивном диалоге с организацией, прилагаются активные усилия для выполнения миссии.

Глава МИД Армении подтвердил, что МИД продолжит совместную работу по защите историко-культурного наследия Арцаха.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян представил участникам работы по охране памятников и музеев Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана. Министр Думанян подчеркнул, что вопрос обеспечения сохранности армянских культурных ценностей, которые являются общечеловеческими ценностями, постоянно поднимается на соответствующих международных площадках и в контактах с партнерами.