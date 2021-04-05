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«Айпост» выходит на рынок грузовых авиаперевозок с новой дочерней компанией «Айпост Эйр»

«Айпост» выходит на рынок грузовых авиаперевозок с новой дочерней компанией «Айпост Эйр»

«Айпост» выходит на рынок грузовых авиаперевозок с новой дочерней компанией «Айпост Эйр». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

«Айпост Эйр» будет иметь несколько самолетов. Планируется привлечение ведущих специалистов в области авиации», - отметил Акоп Аршакян, добавив, что компания значительно улучшит процесс почтовой доставки, сократит время международных почтовых перевозок.


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