«Айпост» выходит на рынок грузовых авиаперевозок с новой дочерней компанией «Айпост Эйр». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

«Айпост Эйр» будет иметь несколько самолетов. Планируется привлечение ведущих специалистов в области авиации», - отметил Акоп Аршакян, добавив, что компания значительно улучшит процесс почтовой доставки, сократит время международных почтовых перевозок.