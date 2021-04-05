Поисковые работы в Джракане не дали результатов

Поиск тел погибших военнослужащих в Джраканском (Джебраильском) районе 5 апреля закончился безрезультатно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Поисковые работы продолжатся завтра, 6 апреля, в Гадрутском районе.

Общее количество тел, найденных в ходе поисковых работ после прекращения огня или переданных армянской стороне, составляет 1529.