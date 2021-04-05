В Белоруссии заблокировали счета Тихановской

Белорусский госбанк заблокировал счет лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, объяснив это мерами по замораживанию счетов лиц, включенных на территории республики в список причастных к терроризму. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в офисе политика в понедельник.

На прошлой неделе КГБ Белоруссии обновил на своем сайте перечень лиц, причастных к терроризму. Согласно документу, в обновленный перечень на основании обвинения в покушении на акт терроризма были включены 18 человек, включая Тихановскую, которая после президентских выборов выехала в Литву. В понедельник также попавшие в список оппозиционный политик Павел Латушко и известный в республике блогер Антон Мотолько, покинувшие после выборов республику, сообщили о блокировке своих счетов в белорусских банках.

"Счета Светланы Тихановской в Беларуси заблокированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале экс-кандидата.

Там отмечается, что Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Согласно сообщению, ей пояснили, что "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".

"Единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 белорусских рубля в месяц (84,5 доллара)", - подчеркивается в сообщении.