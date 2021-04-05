В Иране число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 172

В Иране 5 апреля зарегистрировано 13 890 новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца. Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA, число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 172. Более двух тысяч человек госпитализировали.

В последнее время темп распространения коронавируса в стране растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.

Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 63 тыс. умерли.