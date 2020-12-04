Предстоящие на 6 апреля мероприятия
17:50, Апрель 05, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:41 Национальная комиссия ЮНЕСКО обсудила вопрос защиты культурного наследия Арцаха
- 20:57 «Айпост» выходит на рынок грузовых авиаперевозок с новой дочерней компанией «Айпост Эйр»
- 20:33 Поисковые работы в Джракане не дали результатов
- 19:46 В Белоруссии заблокировали счета Тихановской
- 19:25 В Иране число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 172
- 19:17 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:35 Кочарян заявил, что будет участвовать в выборах парламента Армении во главе блока партий
- 17:50 Предстоящие на 6 апреля мероприятия
- 17:43 Байден должен назвать Геноцид армян своим именем: Los Angeles Times
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-04-21
- 17:27 Азиатские индексы - 05-04-21
- 17:24 Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции
- 16:48 В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях
- 16:44 Президент Армении принял министра образования, науки, культуры и спорта
- 16:42 Гинцбург сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа
- 16:38 Путин и Пашинян обсудят вопросы развития стратегического сотрудничества
- 16:08 Нареку Ованнисяну и Товмасу Товмасяну посмертно присвоено звание “Герой Арцаха”
- 16:05 Посмертно награжден военнослужащий Армии обороны Арцаха Карен Бадоян
- 16:01 Румыния и Армения накопили значительную базу для сотрудничества: статья посла Армении в Румынии
- 16:00 В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 15:38 Ара Айвазян с депутатом Европейского парламента обсудил ситуацию, сложившуюся после войны
- 15:35 Франция наладит выпуск вакцин Pfizer и Moderna на своей территории
- 15:21 IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
- 15:18 Оргкомитет Игр в Токио на неделе решит, проводить ли эстафету олимпийского огня в Осаке
- 15:17 В 100 жилых домах Еревана устанавливаются солнечные фотовольтаические панели
15:20, 31.03.2021
Просмотрели 1451 раз Скончался Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян
09:15, 29.03.2021
Просмотрели 1387 раз “Новая книга”: 7 / 21: что можно прочесть на этой неделе
16:26, 01.04.2021
Просмотрели 1161 раз Национальный совет Словакии принял резолюцию по Нагорному Карабаху
10:44, 31.03.2021
Просмотрели 1116 раз Андраник Симонян назначен заместителем директора СНБ Армении
21:49, 31.03.2021
Просмотрели 952 раз Третья подряд победа сборной Армении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022