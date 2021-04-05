Байден должен назвать Геноцид армян своим именем: Los Angeles Times

У президента США Джо Байдена в этом месяце есть возможность спустя почти столетие после резни армян в Османской империи назвать произошедшее своим настоящим термином - геноцид. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в статье Los Angeles Times.

«Удивительно, но вопрос о том, чтобы назвать случившееся с армянами геноцидом вообще обсуждается», - написала Los Angeles Times, назвав произошедшее «преступлением против человечности, боль которого распространяется на всю историю, поскольку правительства не решаются признать его».

Издание отмечает, что в результате Геноцида армян количество проживающих в Турции армян уменьшилось с 2,1 миллиона до нескольких сотен тысяч. The Los Angeles Times пишет, что, хотя турецкое правительство, которое продолжает отрицать это зверство, утверждает, что то, что произошло, было результатом войны и погибли не только христиане-армяне, но также евреи и мусульмане, в действительности армяне стали мишенью из-за своей национальности.

Сравнивая Геноцид армян с Холокостом, газета отмечает, что это то же самое, если бы оспаривался Холокост и отмечалось, что «все не так плохо, умирали и другие люди». «Это абсурд, который доходит до степени оскорбления», - пишет Los Angeles Times.

Издание отмечает, что, хотя турецкое правительство продолжает упорно отрицать то, что произошло, во многих странах по всему миру справедливо признают его, приняв официальную позицию, называя то, что произошло Геноцидом армян.

The Los Angeles Times отмечает, что в случае Соединенных Штатов этот вопрос стоит особенно остро, поскольку член НАТО Турция является военным союзником этой страны, а военная база США находится в Инджирлике, Турция. Однако из-за турецко-российских отношений в последние годы турецко-американские отношения ухудшились. В результате Сенат США официально признал Геноцид армян в 2019 году. Но именно Белый дом определяет внешнюю политику США.

Издание напоминает, что 44-й президент США Барак Обама имел прекрасную возможность выполнить свое предвыборное обещание и признать исторический факт в 100-летнюю годовщину Геноцида армян. Однако в последний момент Обама отступил и использовал термин «Мец Ехерн», используемый в армянском языке для обозначения Геноцида. Администрация следующего президента Дональда Трампа поступила так же.

The Los Angeles Times отмечает, что Байден, вступивший в должность президента, является одним из немногих президентов с глубоким и широким пониманием внешней политики США после Джорджа Герберта Уокера Буша. «Однако он проявил себя умеренным прагматиком. Несомненно, внешняя политика может быть многомерной шахматной игрой, идея которой не обязательно в выигрыше, а в уверенности в том, что ваш противник проиграет. Но здесь важна правда и справедливое признание истории. Байден должен назвать Геноцид армян своим именем», - говорится в редакционной статье Los Angeles Times.