Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, Россия принимает устав Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.

Согласно ему, МОМ должна обеспечивать организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других лиц, нуждающихся в международных услугах в соответствующей сфере. А также по просьбе и согласованию заниматься набором, отбором и подготовкой к переезду, языковой подготовкой, медобследованием, размещением мигрантов и так далее.

С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН. На данный момент ее членами являются 173 государства. Восемь государств, в том числе Россия, - ее наблюдатели. Организация насчитывает более 400 представительств по всему миру, в их штат входят более 10 тысяч сотрудников. Годовой бюджет МОМ составляет порядка 1,4 миллиарда долларов США. В России представительство (бюро) открылось в 1992 году.