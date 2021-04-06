Вырос экспорт из Армении в страны ЕАЭС, США и Китай

В январе-феврале объем экспорта из Армении снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 354 миллиона 394 002 долларов, однако объем экспорта в отдельные страны, особенно в страны ЕАЭС, продолжает расти. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Республики Армения.

Наибольшая доля в экспорте приходится на страны ЕАЭС, куда было экспортировано товаров на сумму 102 миллиона 082.8 тысяч долларов. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Экспорт в Россию увеличился на 2,2% до 98 миллионов 100.2 тысяч долларов. Экспорт в Казахстан увеличился на 60,2%, в Кыргызстан - в 2,5 раза, но в другом государстве-члене ЕАЭС - Беларуси экспорт как в первый, так и во второй месяц года все еще ниже, чем в прошлом году. Экспорт в Беларусь в январе-феврале был на 17,2% ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

В январе-феврале экспорт в Украину снизился на 45,2% до 2 миллионов 66.4 тысяч долларов, экспорт из стран ЕС в Бельгию, Болгарию, Италию и Испанию также упал. Но экспорт в Германию увеличился на 20% до 11 миллионов 578.7 тысяч долларов, экспорт в Польшу увеличился более чем на 46% до 2 миллионов 61.3 тысяч долларов и так далее.

В январе-феврале 2021 года экспорт в США увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15 миллионов 338.7 тысяч долларов. Экспорт в Китай увеличился в 3,4 раза до 54 миллионов 564.4 тысяч долларов.

При этом наибольшую долю экспорта Армении по-прежнему занимает продукция горнодобывающей промышленности, составившая 129 миллионов 668 008 долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следующая по величине часть экспорта - переработанные продукты питания, составившие 74 миллиона 691 000 долларов, хотя это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале из Армении было экспортировано драгоценных металлов и изделий на 47 миллионов 365.9 тысяч долларов, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. Армения также экспортировала достаточное количество и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, предметы, изготовленные из них и ткани.