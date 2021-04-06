COVID-19: в Армении нехватка реанимационных коек, система перегружена

Система здравоохранения Армении перегружена вследствие COVID-19, есть нехватка реанимационных коек. Начальник управления политики медицинской помощи Министерства здравоохранения Кнар Гонян сообщила «Арменпресс», что уже полностью или частично перепрофилированы более 20 организаций. Они в Ереване, в областях Лори, Сюник, Ширак, Арагацотн, Гегаркуник, Арарат. Коечный фонд уже достиг почти 2 500. Реанимационные койки почти заняты.

“В соответствующие центры по поводу госпитализации ежедневно поступает в среднем по 300 обращений. Есть больные, ожидающие госпитализации. Я не хочу называть конкретного количества таких больных, потому что оно переменное, мы делаем все возможное, для их госпитализации. В любом случае, подчеркну, что да, у нас есть пациенты, которые могут ждать несколько часов или даже дней своей очереди на госпитализацию”, - сказала Кнар Гонян.

Система здравоохранения Армении перегружена. В связи с практически полным заполнением коечного фонда к больницам ежедневно прибавляются новые центры. Кнар Гонян подчеркивает, что это делается, но нужно понимать, что имеющиеся ресурсы и коечный фонд не неисчерпаемы.

“В октябре и ноябре 2020 года, когда у нас было достаточно случаев заболевания, нашей максимальной возможностью были около 3 000 коек. У нас также было около 30 организаций, вовлеченных в процесс. Сейчас мы достигли 2 500 коек, и в них задействовано более 20 организаций. Мы должны понимать, что в ближайшем будущем у нас могут возникнуть проблемы”, - сказала Кнар Гонян. На вопрос, есть ли нехватка кадров из-за увеличения коечного фонда и загруженности, представитель министерства ответила, что специалисты всегда нужны. Она подчеркнула, что профессиональные ресурсы и потенциал также не безграничны.

Пользуясь случаем, Кнар Гонян призвала всех граждан соблюдать все противоэпидемические правила, носить маски, часто дезинфицировать руки, сохранять социальную дистанцию. Она добавила, что эпидемическая ситуация в Армении очень напряженная, и еще раз подчеркнула, что коечный фонд и ресурсы не неисчерпаемы.

Анна Гзирян