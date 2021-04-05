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Президент Армении принял министра образования, науки, культуры и спорта

Президент Армении принял министра образования, науки, культуры и спорта

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграма Думаняна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, министр представил президенту Республики ситуацию и проделанную работу в подконтрольных ему сферах, а также видение и программы развития.

Президент Саркисян отметил, что министерство координирует важнейшие для будущего нашей страны области, каждая из которых чрезвычайно важна и требует большой работы. Президент отметил, что система требует серьезного внимания и изменений, которые должны быть направлены исключительно на повышение эффективности управления, конкурентоспособности и развития.

На встрече был затронут законодательный пакет «О высшем образовании и науке», разработанный правительством и принятый Национальным Собранием.


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