Президент Армении принял министра образования, науки, культуры и спорта

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграма Думаняна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, министр представил президенту Республики ситуацию и проделанную работу в подконтрольных ему сферах, а также видение и программы развития.

Президент Саркисян отметил, что министерство координирует важнейшие для будущего нашей страны области, каждая из которых чрезвычайно важна и требует большой работы. Президент отметил, что система требует серьезного внимания и изменений, которые должны быть направлены исключительно на повышение эффективности управления, конкурентоспособности и развития.

На встрече был затронут законодательный пакет «О высшем образовании и науке», разработанный правительством и принятый Национальным Собранием.