Путин и Пашинян обсудят вопросы развития стратегического сотрудничества

7 апреля в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудят вопросы стратегического партнерства двух стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

“Будут обсуждены актуальные вопросы российско-армянского стратегического партнерства и сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве”, - говорится в сообщении Кремля.

Ранее о встрече Путин-Пашинян заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что будет обсуждаться ход реализации трехсторонних договоренностей и трехстороннего заявления, подписанного руководителями Армении, России и Азербайджана, а также вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье, с избирательным процессом в Армении и актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества.