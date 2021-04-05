Посмертно награжден военнослужащий Армии обороны Арцаха Карен Бадоян

В торжественной обстановке на кладбище общины Норатус Гегаркуникской области заместитель командира военной части по артиллерии, подполковник Арман Акопян от имени президента Республики Арцах Араика Арутюняна посмертно наградил медалью “Боевой крест” первой степени жителя общины Норатус, срочного военнослужащего Армии обороны Арцаха Карена Сасуновича Бадояна, погибшего при защите границ Родины в последней Арцахской войне. Как сообщает «Арменпресс», церемония награждения была проведена на могиле героя в день поминовения после праздника Святого воскрешения. В мероприятии приняли участие губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, глава общины Норатус Мурад Арутюнян, родители и родные героя и другие лица. Обряд поминовения совершил духовный пастырь Гегаркуникской епархии иерей Геворг Тер Барсегян. Участники церемонии возложили цветы и почтили память Карена Бадояна.

Хосров Хлгатян

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