Румыния и Армения накопили значительную базу для сотрудничества: статья посла Армении в Румынии

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией написал статью, опубликованную румынским национальным агентством “Agerpres”. «Арменпресс» представляет статью Сергея Минасяна.

“В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Румынией. 30 лет, которые, с одной стороны, являются значительным периодом для установления межгосударственных отношений, но, с другой стороны, история армяно-румынских отношений полна событий и гораздо более длительного периода. Примечательны исторические контакты армянского и румынского народа, начавшиеся в средние века, когда на территории Румынии появились первые армянские общины, в частности, в Сучаве, Яше, Ботошани, Констанце, а также в Трансильвании и в других регионах. Кстати, как отметил в своем исследовании великий Николае Йорга, армяне могут считаться и создателями страны. Особенно, за их вклад в развитие торговли. В этом контексте я могу с гордостью отметить вклад армян и в развитие торговли и в историческое, экономическое, политическое и культурное развитие Румынии.

С другой стороны, отношения были установлены во время Первой мировой войны, когда Первая Республика Армения и Королевство Румыния были де-факто союзниками, в том числе и на дипломатическом уровне. В Бухаресте было открыто Генеральное консульство Армении, которое с согласия румынского правительства в 1915 году выдавало специальные паспорта армянским беженцам, укрывшимся в стране после геноцида в Османской империи и последовавших за этим событий.

Таким образом, тридцать лет дипломатических отношений подтверждают, что глубокие связи, существовавшие на межгосударственном уровне между Арменией и Румынией, продолжаются и ныне. Фактически, именно эти глубокие исторические связи и наличие влиятельной армянской общины способствовали тому, что Румыния была первой страной, с которой в 1991 году 17 декабря Республика Армения установила дипломатические отношения. Усилиями Союза армян Румынии, президентом которого с 1990 г. является Варужан Восканян, в декабре 1991 г. был организован визит тогдашнего министра иностранных дел Раффи Ованнисяна в Румынию. В ходе визита высокопоставленный армянский чиновник встречался со своим румынским коллегой Адрианом Настасе и с другими высокопоставленными румынскими официальными лицами, был подписан ряд двусторонних документов.

Второй важный шаг в двусторонних отношениях был сделан 24 апреля 1994 года - открытие посольства Республики Армения в Бухаресте. Оно было одним из первых в Восточной Европе, и день был выбран не случайно - день поминовения жертв Геноцида армян. За это время были заложены серьезные правовые основы сотрудничества в различных сферах, состоялись взаимные визиты на высоком уровне между Румынией и Арменией. Можно сказать, что в настоящее время Румыния и Армения накопили значительную базу для сотрудничества в политической, экономической, научной, культурной и образовательной сферах.

Благодаря своей роли в более широком Черноморском регионе как потенциального члена Европейского Союза, а также своему географическому положению, Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу. Армения, в свою очередь, готова содействовать экономическому и культурному участию Румынии в регионах Кавказа и Евразии.

Не случайно, что Румыния была одной из первых стран, инициировавших в 2018 году процесс ратификации Всеобъемлющего соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, которое вступило в силу с 1 марта 2021 года.

Важную роль играют и отношения между Парламентами Румынии и Армении. С 1990 г. армянская община в Парламенте Румынии постоянно имеет депутатский мандат. Румынских армян представляет депутат Варужан Памбукчян, который также является главой парламентской группы национальных меньшинств.

Восточное партнерство - важное измерение сотрудничества, в том числе многоформатного. Румыния - одна из самых активных стран Европейского Союза, успешно продвигающих Восточное партнерство. В дальнейшем развитии этого уровня сотрудничества армянская сторона во многом полагается на поддержку и взаимопонимание своих румынских партнеров, в том числе и в новом геополитическом контексте.

Как ответственный член международного сообщества Румыния, занимающая ответственную позицию во многих аспектах региональной политики и полностью уважающая европейские ценности и основополагающие принципы международного гуманитарного права, занимает сбалансированную позицию и по нагорно-карабахскому конфликту. Это еще раз подтвердилось во время недавней военной эскалации со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, проводимой при поддержке Турции, когда румынская сторона, в соответствии с позицией других стран ЕС, призывала к мирному урегулированию конфликта в существующих масштабах, которые в данном случае - мирные усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

К сожалению, проблемы, связанные с пандемией COVID-19, за последний год повлияли на экономику, туризм, общение и на межличностное взаимодействие. На фоне пандемии, начавшейся в прошлом году, многие аспекты сотрудничества, такие как транспортный или телекоммуникационный секторы, которые сближали Армению и Румынию, были временно приостановлены. Однако мы должны надеяться, что после ослабления ограничений мы сможем вернуться к уже начатым планам и программам в указанных сферах.

Будем надеяться, что в этот юбилейный для Армении и Румынии год мы будем способствовать развитию экономических, культурных, научных и образовательных контактов между двумя странами. Эти три десятилетия дипломатических отношений, с одной стороны, символизируют хорошую возможность переосмыслить прошлое этих отношений, а с другой стороны, они являются реальным началом для более плодотворного сотрудничества в будущем. Поэтому мы несем ответственность за придание сотрудничеству между Республикой Армения и Румынией нового импульса, а также за разработку новых программ и перспектив на будущее”.