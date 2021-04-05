Ара Айвазян с депутатом Европейского парламента обсудил ситуацию, сложившуюся после войны
15:38, 5 Апрель, 2021
Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 5 апреля принял французского депутата Европейского парламента Франсуа-Кцавье Белами. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.
Стороны выразили удовлетворение особым характером армяно-французских отношений, переплетенных многовековыми традициями и общими ценностями.
Собеседники отметили важность дальнейшего развития эффективного взаимодействия на парламентской платформе в двустороннем и многостороннем форматах.
Министр Айвазян и депутат Европарламента Белами обменялись мнениями вокруг ситуации в регионе, сложившейся вследствие азербайджано-турецкой войны, развязанной против Арцаха.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен