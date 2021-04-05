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Ара Айвазян с депутатом Европейского парламента обсудил ситуацию, сложившуюся после войны

Ара Айвазян с депутатом Европейского парламента обсудил ситуацию, сложившуюся после войны

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 5 апреля принял французского депутата Европейского парламента Франсуа-Кцавье Белами. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

Стороны выразили удовлетворение особым характером армяно-французских отношений, переплетенных многовековыми традициями и общими ценностями.

Собеседники отметили важность дальнейшего развития эффективного взаимодействия на парламентской платформе в двустороннем и многостороннем форматах.

Министр Айвазян и депутат Европарламента Белами обменялись мнениями вокруг ситуации в регионе, сложившейся вследствие азербайджано-турецкой войны, развязанной против Арцаха.


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