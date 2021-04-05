IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков

С учетом нестабильной политической обстановки в стране и некоторой обеспокоенности наших соотечественников, в том числе в связи с приобретением квартиры и наличием кредитных обязательств, сегодня мы побеседуем с руководителем Управления организации продаж IDBank-а Артуром Кочаряном.

- Основной вопрос, который мы часто слышим от желающих купить квартиру, звучит так: какие у нас гарантии того, что новостройки будут достроены, мы не окажемся перед недостроенными зданиями и не потеряем деньги, ведь бывает множество случаев, когда покупатели годами ждут свои квартиры?

- Отрицать наличие таких рисков, конечно, будет неправильным, однако они управляемые. Сейчас объясню, как - вся сумма предоставленного ипотечного кредита в установленном законом порядке замораживается в нашем банке на специальном счету до получения окончательного акта на здание и предоставления покупателю конечного сертификата собственности на данную квартиру: это означает, что, если застройщик не построит здание в установленные сроки или построит с нарушениями, и покупатель не получит сертификат на собственность, то ипотечный заемщик имеет право эти замороженные средства направить на полное погашение кредита, а оставшуюся часть взять обратно и избавиться от каких-либо обязательств перед банком.

Думаю, вариант 100% заморозки ипотечных кредитов — это самый важный фактор, на который должен обратить внимание клиент при приобретении квартиры. Тем самым он застрахован от главных рисков и, в случае незавершения в срок строительства, не будет вынужден погашать ипотечный кредит, фактически не получив взамен квартиру. Причем, важно, чтобы сумма была заморожена именно на 100%, чтобы, в случае необеспечения застройщиком закрепленных договором условий, покупатель имел возможность погасить свой кредит полностью.

- Хорошее решение, я бы сказала даже идеальное, но найдутся ли на армянском рынке такие застройщики, которые согласятся продать квартиру при условии получения средств от продажи по завершении?

- Мы отдаем предпочтение именно таким застройщикам. Они строят здания на собственные средства, рискуют они сами, а не покупатели. Это также говорит об ответственности застройщика: по большому счету, если застройщик готов работать при таком условии, значит, вероятность того, что он не достроит здание до конца или прибегнет к махинациям, близка к нулю. Тем не менее, если учесть риск бизнеса и многие другие факторы, которые могут привести к самым плохим результатам, то в этом случае покупатель, как я уже отметил, не потеряет кредитные средства, а просто погасит свой кредит.

Кстати, наблюдается тенденция более осторожного поведения покупателей, более разумной траты своих финансовых средств, и застройщики, приспособившись, для обеспечения непрерывности своего бизнеса охотно сотрудничают с нами даже на условиях замораживания средств. Обратите внимание, список сотрудничающих с нами застройщиков постоянно пополняется. IDBank предлагает своим заемщикам квартиры в лучших новостройках города: это также важное условие при приобретении недвижимости.

- В последнее время на ипотечном рынке наблюдается повышение процентных ставок. Есть ли подобная тенденция в IDBank-е?

- В IDBank-е тенденция противоположная - к снижению (улыбается - ред.). При покупке квартир у некоторых застройщиков в банке на определенные сроки действуют очень низкие процентные ставки - от 4,99% годовых в драмах РА. Это беспрецедентно низкая процентная ставка на рынке Армении. Кроме того, с многими застройщиками у нас действуют льготные условия кредитования. Мы также снизили процентные ставки для граждан, покупающих квартиры на вторичном рынке. Скажу больше: те покупатели, которые будут получать зарплату посредством нашего банка, будут иметь более выгодные условия для ипотечного кредита.

Кстати, немного отклонившись от темы, отмечу, что в настоящее время IDBank предлагает зарплатные пакеты IDsalary и IDsalary +, к которым может подключиться любой желающий вне зависимости от того, с каким банком сотрудничает его работодатель. Это индивидуальные пакеты, в рамках которых клиент получает многочисленные льготы при пользовании услугами IDBank-а.

Кстати, у нас есть также пакетные предложения, в рамках которых действует более низкая ставка ипотечного кредита, кроме того клиенту предоставляется лимит Rocket line в размере 10% и кредитная линия в размере 5% от суммы ипотечного кредита, а также выгодная процентная ставка сберегательного счета. Так что у нас самые гибкие предложения, приспособленные к требованиям и желаниям клиента.

- При приобретении квартиры для покупателей важен также размер предоплаты, тем более что в последнее время на рынке наблюдается тенденция увеличения предоплаты.

- Эта тенденция обусловлена событиями, происходящими в нашей стране и в мире в 2020 году. После пандемии и войны, исходя из некоторых рисков, предоплата для ипотечных кредитов на рынке увеличилась, однако к радости клиентов IDBank-а, у нас продолжают действовать те же условия: предоплата от 10%, в случае второго залога - 0%. Это часть политики банка - не создавать лишних проблем клиенту, даже, я бы сказал, решать часть проблем: банк благодаря своей гибкости рассматривает все ипотечные заявки отдельно и при малейшей возможности утверждает кредитные условия в пользу клиента. Мы стараемся предлагать нашим клиентам удобные и выгодные условия, максимально упростив процесс приобретения квартир. Это касается документации, процесса оформления и прочего.

- Последний вопрос касается именно процесса предоставления кредитов: сколько времени это отнимает у клиента?

- Процесс по возможности упрощен: прием обращений и консультации проводятся не только в филиалах. Сейчас мы запустили новый сервис: в Ереване наши многочисленные сограждане, исходя из загруженности по работе, транспортных пробок, малочисленности парковочных мест, не могут посетить филиалы, а поскольку для ипотечных кредитов нужны консультации, клиенты могут позвонить в банк и наш сотрудник посетит его на дому или на работе, чтобы забрать кредитную заявку на получение ипотеки и остальные документы. Дальнейший процесс также осуществляется с учетом занятости клиента и его комфорта.