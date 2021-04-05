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Армянская футбольная лига Беларуси снова в деле

Армянская футбольная лига Беларуси снова в деле
ЕРЕВАН,5 АПРЕЛЯ ,АРМЕНПРЕСС/ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ. 3 апреля в Минске был дан старт новому сезону армянской футбольная лиги Беларуси (АФЛБ).  

После 7-летней паузы группа единомышленников приняла решение возобновить турнир, в котором принимают участие 7 армянских команд. Игры проходят еженедельно, будет сыграно 2 круга по 7 туров в каждом, после чего будет выявлен победитель турнира, который получит награды и ценные призы от спонсоров. Результаты первого тура:

Аракс 15:3 Full House

Урарту 5:0 Луч 

Арарат 17:1 Арцах 


Команда Armenian Eagles пропустила тур. 

Игры команд проходят по субботам с 18:00 до 21:00 в СК Уручье, по адресу пр-т Независимости 196. Прямая трансляция матчей ведется на Youtube-канале партнера и позволяет любителям футбола из любой точки мира следить за турниром. 

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