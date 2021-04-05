Азербайджан, оскверняя армянские святыни, демонстрирует свои национальные комплексы

Первопрестольный Святой Эчмиадзин в международных организациях поднял вопрос осквернения армянских церквей на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал глава канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян, коснувшись вопроса осквернения армянских церквей, находящихся на территории Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

“Для нас эти шаги не неожиданны. Мы не впервые сталкиваемся с государственной политикой Азербайджана, это не новость. Разрушение хачкаров Нахичиждевана - яркий тому пример. Привлекая различные международные организации, Первопрестол пытается получить определенные гарантии безопасности для сохранения армянских памятников истории и культуры. Мне трудно сказать, насколько все это эффективно, но мы должны делать все, чтобы сохранить наши святыни, памятники истории и культуры. Они под большой угрозой”, - сказал епископ.

Говоря о намерении азербайджанцев превратить церковь Св. Казанчецоц в Шуши в культурный центр, епископ Аршак сказал, что это результат национальных комплексов. “Оскверняя армянские святыни, пытаясь армянские исторические территории объявлять своими собственными, Азербайджан демонстрирует свои национальные комплексы. Они попытаются разрушить исторический и культурный пласт, который является армянским, и представить его турецким или исламским. Конечно, все это смешно”, - сказал Его Святейшество.

Азербайджанская сторона уже полностью разрушила церковь Сурб Мариам Аствацацин в Джракане (Джебраил), а также армянскую церковь 19 века в Матагисе Сурб Егише.