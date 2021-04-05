В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.

"Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента (Украины Владимира - ред.) Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе которая охватит всю Украину, а значит тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", - написал Кива в своем Telegram-канале в понедельник.

Он подчеркнул, что это готовится для "легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям, которых власть боится, как своих прямых конкурентов на предстоящих перевыборах в Верховную раду",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны - как ещё и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит заменить недовольство населения властью, животным страхом за свои жизни", - считает депутат.