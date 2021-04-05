В Токио выпущены специальные марки Олимпийских игр

Почтовая служба Японии совместно с оргкомитетом Олимпийских игр в Токио выпустила серию марок Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОК Армении. Они поступят в продажу 23 июня за месяц до открытия игр. Запатентованный блок можно приобрести в любом почтовом отделении Страны восходящего солнца, а также на официальном сайте организации. Стоимость серии марок составляет около 19 долларов США.

На лицевой стороне марок представлены 50 олимпийских и 23 Паралимпийских летних видов спорта. Филателистам предлагается и специальный кляссер для маром.

Серия, кроме 75 марок, также будет включать почтовую марку стоимостью в пять долларов с изображением Национального стадиона Токио.