Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

В Оперном театре прозвучит “Аве Мария” разных композиторов

В Оперном театре прозвучит “Аве Мария” разных композиторов

В рамках одной концертной программы Национальный академический театр оперы и балета им. Спендиаряна представит “Аве Марию” разных композиторов.

Как передает Арменпресс, концерт” Аве Мария” состоится 9 апреля в фойе оперного театра.

На вечере выступят сопрано Алина Пахлеванян, Роза Овсепян, меццо-сопрано заслуженная артистка Республики Армения Кристине Саакян, меццо-сопрано Грета Багиян, бас Саркис Бажбеук-Меликян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации