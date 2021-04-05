В Оперном театре прозвучит “Аве Мария” разных композиторов
14:46, 5 Апрель, 2021
В рамках одной концертной программы Национальный академический театр оперы и балета им. Спендиаряна представит “Аве Марию” разных композиторов.
Как передает Арменпресс, концерт” Аве Мария” состоится 9 апреля в фойе оперного театра.
На вечере выступят сопрано Алина Пахлеванян, Роза Овсепян, меццо-сопрано заслуженная артистка Республики Армения Кристине Саакян, меццо-сопрано Грета Багиян, бас Саркис Бажбеук-Меликян.
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