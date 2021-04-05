На всей территории Армении температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов

В связи с проникновением с арабского полуострова волны горячего воздуха с 5 по 9 апреля температура воздуха на всей территории республики постепенно повысится на 8-10 градусов. 8-9 апреля температура воздуха в дневные часы в долинах Сюника достигнет + 28 - + 32, в Араратской долине и Ереване +27 - +29 градусов. Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.

Днем 5-го, с 7 по 10 апреля на территории республики ожидается погода без осадков, 6-го в северных районах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с. С 5 по 9 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

В Ереване днем 5-го, с 6 по 10 апреля осадков не будет.