НОК Армении и Ucom подписали Меморандум о сотрудничестве

Национальный олимпийский комитет Армении и Ucom подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Арменпресс, по словам генерального секретаря Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомяна, этот меморандум подписывается уже второй раз за четыре года. “Для нас очень значимо, что в этот период все армяне Армении должны быть объединены. Мы рады сотрудничеству с такой авторитетной в Армении организацией. Для нас важна любая победа”, - сказал Ростомян.

По словам генерального директора Ucom Ара Хачатряна, олимпийская золотая медаль выигранная в 2016 году, должны иметь продолжение.”Мы не долго думали об этом, мы должны быть рядом с Национальным олимпийским комитетом Армении, мы должны быть рядом со спортсменами. Сегодня нам нужно больше побед, также и спортивных”, - сказал он.

Цель меморандума - реализация программ, проектов и мероприятий, организуемых и в преддверии Олимпийских игр “Токио-2020”.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.