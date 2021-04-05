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СМИ: в Нигерии около 1,5 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы

СМИ: в Нигерии около 1,5 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы

Около 1,5 тыс. заключенных бежали в понедельник из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри (административный центр южного штата Имо). Об этом сообщила местная версия британской газеты The Guardian.

По ее данным, вооруженная группа с помощью динамита взорвала часть стены тюрьмы и проникла на ее территорию.

В свою очередь нигерийская газета Vanguard отмечает, что неизвестные взяли здание штурмом, как минимум один полицейский убит. "Нападавшие захватили тюрьму в течение часа", - приводит издание слова одного из очевидцев событий. Он отметил, что вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас к тюрьме направлены дополнительные воинские подразделения. Идет поиск сбежавших заключенных.

По данным The Guardian, одновременно был атакован находящийся рядом с тюрьмой полицейский участок. Из него также бежали люди, находившиеся в предварительном заключении. Затем нападавшие подожгли здание полиции.


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