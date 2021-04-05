Премьер Израиля прибыл в суд по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Суд Иерусалима по делу о коррупции, передает РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник должны заслушать свидетельские показания, которых в сумме более 300 от обвинения и защиты.

По данным агентства, Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия по делам "1000" и "2000". Первое касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина. В обмен на них, как полагает следствие, премьер лоббировал личные и деловые интересы олигарха,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Второе дело касается попыток премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении его деятельности на своем посту в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России выросло число коррупционных преступлений.