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Прекращены депутатские полномочия Сурена Григоряна

Прекращены депутатские полномочия Сурена Григоряна

Председатель Национально собрания Армении Арарат Мирзоян подписал протокол о прекращении депутатских полномочий Сурена Григоряна. Об этом Арменпресс сообщает, ссылаясь на официальный сайт НС.

“На основании заявления об отставке и руководствуясь требованием пункта 6 части 1 статьи 154 Конституционного закона “Регламент Национального собрания, прекратить полномочия депутата Сурена Григоряна, избранного по общегосударственному избирательному списку от блока партии “Мой шаг”, - говорится в протоколе, подписанном председателем НС.

Сурен Григорян подал в отставку 29 марта. Как сообщает Арменпресс, отставка Григоряна обусловлена предложением работать в исполнительном органе.


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