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Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 26 человек.

По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Еще 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - рассказал "Синьхуа" представитель штаба гражданской обороны Эршада Хуссейна.

Ранее Agence France-Presse сообщало о пяти жертвах.


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