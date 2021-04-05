Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 26 человек.

По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Еще 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - рассказал "Синьхуа" представитель штаба гражданской обороны Эршада Хуссейна.

Ранее Agence France-Presse сообщало о пяти жертвах.