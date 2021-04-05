В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре

Турецкая полиция задержала 10 отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что еще четыре адмирала, подписавших письмо, вызваны на допрос в прокуратуру.

В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней Конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.