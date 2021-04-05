В медицинском центре Мартуни начато строительство нового корпуса

Строительство нового корпуса медицинского центра города Мартуни Гегаркуникской области было начато в июле 2020 года.

Как сообщил Арменпресс директор МЦ Мартуни Андраник Арутюнян, по состоянию на первый день апреля 2021 года уже заложен фундамент и началось строительство полуподвального этажа. “Монтаж каркаса завершится к августу этого года, после чего начнутся внутренние строительные и отделочные работы здания. Здание будет сдано в эксплуатацию в 2022 году. Параллельно будет вестись строительство и эксплуатация нового современного здания морга на территории бывшего. Новый корпус МЦ строится на кредиты Всемирного банка, эквивалентные примерно 5 миллионам долларов США. На сегодняшний день завершено около 20% строительных работ”, - рассказал Андраник Арутюнян.

Строительную площадку недавно посетили министр здравоохранения Анаит Аванесян и губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян