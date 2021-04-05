Упрощенные процедуры деятельности в свободных экономических зонах

В прошлом году правительство Армении приняло решение о функционировании свободных экономических зон. Что позволяет обеспечить выгодные инвестиционные условия и снизить административные расходы. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении.

Для хозяйствующих субъектов установлены упрощенные процедуры вывоза и реимпорта товаров с территории свободной экономической зоны без заключения таможенной процедуры “Свободная таможенная зона” и декларирования товаров по новой таможенной процедуре.

При вывозе товаров, оформленных в новом порядке, не возникает обязанность

по уплате таможенных пошлин и налогов, также для:

технического обслуживания, ремонта или поддержания нормального состояния,

для проведения испытаний, проверки или других аналогичных операций,

для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны и таможенные операции

на производственные и технологические нужды,

а также для переработки, обработки и некоторых других изменений.

Для вывоза в упрощенном порядке хозяйствующий субъект представляет в таможенные органы заявление, как минимум за два рабочих дня до вывоза.

Таможенный орган в течение 3 рабочих дней выдает разрешение на вывоз или отказывает, если не соблюдены условия, необходимые для разрешения.

Таможенный орган, рассматривая документы, вправе запросить документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в заявлении, которые должны быть представлены в течение одного дня.

В поданном заявлении должен быть указан номер таможенной декларации, серийный номер товаров, описание, код, количество и операции, которые могут быть выполнены с товарами. Срок устанавливается в соответствии с заключенным декларантом договором. В случае, если срок меньше указанного в контракте, таможенный орган может продлить этот срок, но не дольше срока контракта.

Возврат товаров в свободную экономическую зону в упрощенном порядке происходит путем объявления. Ранее вывезенные товары возвращаются декларанту без таможенного декларирования. И разрешение на вывоз, и декларация регистрируются таможенными органами.