Новая версия полюбившейся песни “Гини лиц” в исполнении Акопа Акопяна и Армена Ованнисяна

Певцы Акоп Акопян и Армен Ованнисян опубликовали видеоклип новой версии военно-патриотической песни “Гини лиц”.

Как передает Арменпресс, ролик, режиссером которого является сам Акоп Акопян, уже можно смотреть на YouTube.

“Во имя наших побед, во имя пережитых нами победных мгновений, наших победных войн, во имя наших героев… Мы должны победить. Кровь наших ребят будет смыта победой. Да здравствует армянский непобедимый воин”, - прокомментировали исполнители песни.