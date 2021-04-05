Турция с Россией может подписать соглашение о сотрудничестве в космической сфере

Турция с Россией в ближайшее время может подписать соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Как сообщает Арменпресс, об этом 5 апреля Агентству ТАСС сообщил глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдар.

“Мы строим двусторонние отношения со многими странами и международными организациями, которые мы устанавливаем в соответствии нашим целям. Учитывая, что мы уже работаем с разными странами, в том числе на общих условиях сотрудничества и с Россией, мы планируем в ближайшее время подписать соглашение”, - заявил Йылдырым.

Освоение космоса - очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество в этой области играет очень важную роль. Наша цель - на международном уровне установить стабильные партнерские отношения с нашими региональными партнерами о с нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности по сотрудничеству во многих сферах космической деятельности. Мы верим, что сможем двигаться намного быстрее, если сможем построить стабильное партнерство, основанное на принципах взаимовыгодного сотрудничества”, - сказал он.