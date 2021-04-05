Образовательные программы, показы: новые инициативы Музея-заповедника “Эребуни”

Историко-археологический музей-заповедник “Эребуни”, где постоянно проводятся интересные выставки, образовательные программы и другие культурные мероприятия, продолжает работать, инициируя все новые проекты.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор Музея-заповедника Микаел Бадалян сказал, что в 2020 году, до эпидемии, музей не испытывал недостатка в посетителях, но после 16 марта им пришлось, отказавшись от ряда программ, работу вести в сети.

“Страница музея в Facebook была очень активной и набрала много подписчиков. Только за последние два года количество наших последователей увеличилось на 7 500 человек”, - представил директор.

Музей получил в дар 24 аудиогида, запуск которых запланирован на май или на июнь. Сейчас завершаются переводы текстов. Материалы будут доступны на армянском, английском, русском, французском, немецком и итальянском языках.

Мы разработали различные образовательные программы, музей сейчас довольно активен. Только в марте 2021 года у нас было около 2 500 посетителей, что в этих условиях является серьезным показателем. Увеличилось количество участников наших образовательных программ. В рамках программ мы предлагаем проводить искусственные археологические раскопки. В сотрудничестве с Национальной федерацией стрельбы из лука мы предлагаем мастер-классы по стрельбе из лука в Кармир Блуре и мастер-классы гончарного делу в Шенгавите”, - рассказал Бадалян.

По словам директора, дети из регионов активно участвуют в программе “Восстановим вместе глиняные сокровища Урарту”, в формате пазла они пробуют восстановить и дополнить различные образцы урартской керамики.

В музее часто проходят игры-квесты, которые очень нравятся школьникам.

Значимость представляет и временная выставка, посвященная празднику 8 марта “Женщина: археологические сокровища Нового Армавира”, открывшаяся при содействии мэрии Еревана, на которой представлены уникальные находки, золотые изделия, относящиеся к урартскому и постурартскому периоду. Выставка насыщена плакатами на армянском, английском, русском языках и научно-популярными текстами, сопровождаемыми рисунками и тематическими изображениями. Представлены наряды знатных урартских женщины, автором рисунков является , реставратор, архитектор музея Рубен Саркисян”, - заключил Микаел Бадалян.

Историко-археологический музей-заповедник “Эребуни” был основан в 1968 году. В музее представлены образцы материальной культуры древних памятников “Арин Берд”, “Кармир Блур”, “Шенгавит”, более 12 758 археологических артефактов доурартского, урартского, ахеменидского, эллинистического и раннеармянского периодов, обнаруженных случайно или в результате регулярных раскопок в разных регионах Армении, сгруппированных в 161 коллекцию.

Постоянная экспозиция музея представляет историю Урарту, его развитую экономику, архитектуру и изобразительное искусство, ирригационно-фортификационные системы, строительную технику, фрески, керамику - вещественные доказательства развитого государств.

С 1998 года в музее хранятся и являются частью постоянной экспозиции и артефакты урартской гробницы, обнаруженной в Ереване в 1984 году во время строительных работ на территории завода на проспекте Аршакуняц.

Анжела Амбарцумян