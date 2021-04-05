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Итальянский город Сан-Вито-деи-Норманни признал независимость Арцаха

Итальянский город Сан-Вито-деи-Норманни признал независимость Арцаха

Общественный совет итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Республики Армения в Италии.

“Мы выражаем благодарность членам общественного совета итальянского города Сан-Вито-де-Норманни за единогласное принятие резолюции о признании независимости Республики Арцах, представленной членом совета Винченцо Калабретти. В резолюции Общественный совет выражает солидарность с народом Республики Арцах, осуждает агрессию Азербайджана и призывает власти Италии признать Республику Арцах”, - говорится в сообщении посольства.

Автор резолюции Винченцо Калабретт на своей странице Facebook поблагодарил мэра Сан-Вито-деи-Норманни и членов Общественного совета за ее принятие.


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