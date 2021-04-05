Экспертный центр воздействия на окружающую среду будет преобразован: Романос Петросян

ГНКО “Центр оценки воздействия на окружающую среду” станет совершенно новой структурой с новыми мощными возможностями. Как сообщает «Арменпресс», министр окружающей среды Армении Романос Петросян на своей странице в Facebook написал, что необходимо изменить весь процесс проведения экспертизы ОВОС. Он подчеркнул, что существует необходимость пересмотреть Оценку воздействия на окружающую среду в Армении, экспертный институт ОВОС, полностью реорганизовать его, кардинально изменить весь экспертный процесс. Это один из самых тревожащих и неотложных вопросов, стоящих перед Министерством окружающей среды, который необходимо решить в 2021 году.

“Согласно моему приказу несколько месяцев назад в Министерстве окружающей среды была сформирована рабочая группа, которая активно работает над разработкой нового закона Республики Армения “Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду”. С принятием нового закона, прежде всего, ожидается изменение общественного мнения о процессе новой качественной оценки воздействия на окружающую среду, создание Института стратегической экологической оценки. Следует изменить и весь процесс экспертизы ОВОС. То, что существует сегодня, не отвечает текущим потребностям бизнеса, требованиям тех, кто реально занимается окружающей средой. ГНКО “Центр оценки воздействия на окружающую среду” должна стать совершенно новой структурой с новыми мощными возможностями”, - написал министр.

Рабочие обсуждения проводятся вместе с представителями экологических организаций и с экспертами. Одним из ключевых моментов законопроекта является введение системы электронного управления, начиная с принятия заявки на ОВОС, что необходимо для того, чтобы обеспечить участие международного эксперта или группы экспертов в процессе, обеспечить прозрачность процесса оценки воздействия, привести законодательство в соответствие с международными правовыми стандартами ОВОС, с необходимыми конституционными документами и т. д.

Министр сообщил, что в ближайшие 2-3 месяца новый законопроект со всеми институциональными решениями окончательно будет готов. Он будет вынесен на обсуждение всех заинтересованных сторон и в установленном порядке после широкого общественного обсуждения будет введен в обращение.

“В результате этих изменений у нас будет государственный экспертный центр, наделенный широкими полномочиями. Он будет более влиятельным, будет выполнять серьезные углубленные и содержательные функции”, - представил Романос Петросян.