Повысится госпошлина на исковые заявления в суд

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам во втором чтении одобрила представленный правительством проект закона, которым предусматривается повышение размера государственной пошлины за поданные в суды исковые заявления на судебные акты суда, на апелляционные и кассационные иски. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”” представил замминистра юстиции Ваге Даниелян.

Замминистра напомнил, что, начиная с 1999 года, государственная пошлина на исковые заявления в суд практически не изменялась, однако социально-экономические условия изменились почти в четыре раза. Например, в 2018 году на содержание судов фактически было потрачено около 9 млрд драмов, а выручка составила 1,7 млрд драмов.

“К слову в Эстонии минимальная госпошлина - 75 евро, что составляет 52% их минимальной потребительской корзины. У нас она не высокая - 1500 драм, следовательно, увеличится до 6 000 драмов”, - сказал Даниелян.

Также установлен максимальный размер госпошлины. “В первой инстанции установлено до 25 миллионов драмов, в Апелляционном суде - 15 миллионов драмов, в Кассационном суде - 10 миллионов драмов”, - сказал замминистра.

Пересмотрена и система льгот освобождения от госпошлины. Установлены льготы, в том числе на искы по обжалованию решений и действий руководителей общин, связанных с собраниями. То есть в этих случаях госпошлина взиматься не будет. Государственная пошлина не будет взиматься и в исках по делам о домашнем насилии. В ходе обсуждения в первом и втором чтениях была добавлена еще одна льгота освобождения от госпошлины. Это относится к отношениям между судом и погибшими военнослужащими, или погибшими в результате боевых действий.