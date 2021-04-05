В России снизилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

В Минтруде напомнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы осуществляет Росстат.

По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года, она составила менее 1,755 миллиона человек", - уточнили в министерстве.

Восемнадцатого марта замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявляла, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек.