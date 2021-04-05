В Национальном центре кризисного управления Спасательной службы МЧС Армении с 29 марта по 4 апреля зарегистрировано 385 случаев, 167 из которых - чрезвычайные, в том числе 94 пожара, 2 обрушения, 1 взрыв, 1 камнепад, 5 попыток самоубийства, 43 ДТП, а также 152 бытовых вызова. Благодаря оперативно-спасательным операциям спасены 2 человека. За минувшую неделю зарегистрировано 17 смертей в результате ЧП. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 13 случаев отравлений.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 17 случаев блокирования на дорогах транспортных средств. Спасатели оказали помощь 35 гражданам и доставили в безопасное место 17 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.