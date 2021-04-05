Образование на степень бакалавра и магистра в болгарских вузах

4 молодых человека из Армении получат образование по образовательной программе бакалавра и магистра в высших учебных заведениях Республики Болгария.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в болгарских вузах молодые люди получат образование по специальностям “Лечебное дело”, “Классическая и современная филология” и “Графический дизайн”.

Отбор студентов был сделан в результате проведения конкурса на стипендиальные места, выделенные Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в рамках межгосударственного соглашения по образовательным программам бакалавра, дипломированного специалиста, магистра, аспиранта, интерна, ординатора и доктора между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария, а также решения комиссии, созданной по приказу министра образования, науки, культуры и спорта.