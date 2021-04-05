Число погибших в бою с маоистами военнослужащих в Индии достигло 23

Число индийских военнослужащих, погибших в субботу в индийском штате Чхаттисгарх при столкновении с группой боевиков-маоистов, достигло 23. Ранены 33 спецназовца, сообщает в понедельник газета The Times of India со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 31 пострадавшем.

Ожесточенный бой силовиков с левыми мятежниками произошел в джунглях в районе Биджапур, когда подразделение сил безопасности попало в засаду и было окружено маоистами. В состав индийского спецназа входили в том числе бойцов из элитного спецподразделения КОБРА (CoBRA, Commando Battalion for Resolute Action),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подкрепление к военнослужащим поступило лишь в воскресенье. По словам оставшихся в живых солдат, в засаде находилось около 400 боевиков, которые подвергли окруженных коммандос внезапному массированному обстрелу из минометов и автоматов. В бою были убиты 12 маоистов, 16 ранены.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, действуют в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета" и нередко пользуются поддержкой местного населения. Экстремисты скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз безопасности страны.