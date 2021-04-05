Предоставление педагогических психологических услуг станет доступнее

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства О внесении изменений в “Порядок финансирования деятельности территориальных педагогических психологических центров содействия”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Ситуация на данный момент:

В действующем порядке не определены четкая формулировка и расходы на содержание необходимых учебно-вспомогательных штатов территориальных центров педагогических психологических услуг. Также отсутствует порядок финансирования филиалов областных педагогических психологических центров содействия.

Цель проекта:

Согласно проекту, планируется увеличение финансирования региональных центров педагогического и психологического содействия. Целью изменения порядка является повышение доступности педагогических и психологических услуг в контексте внедрения системы всеобщего инклюзивного образования. Соответственно, изменение порядка позволит эффективнее реализовывать педагогические психологические службы содействия образованию, родителям и педагогическому коллективу каждого образовательного учреждения.

Принятие проекта также направлено на оказание постоянного содействия детям с особыми образовательными потребностями в соответствии с графиком, установленным индивидуальными учебными планами, во время которого плавный переход от процесса работы с индивидуальным планом обучения обеспечит и комплексную учебную программу.

Новая формула финансирования:

Размер годового финансирования территориального центра педагогических психологических услуг определяется размером ежемесячной заработной платы персонала, надбавок, выплачиваемых работникам центров, расположенных в высокогорных населенных пунктах, а также ежегодные расходы на содержание центра. С 1 сентября 2022 года количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обслуживаемых центром, будет добавлено к количеству учеников на территориях, обслуживаемых региональными центрами педагогических психологических услуг, а с 1 сентября 2023 года - к количеству воспитанников учреждений дополнительного профессионального (профессионального) среднего профессионального образования. Граждане и бенефициары могут подавать свои предложения и комментарии по законопроекту до 15 апреля на единый сайт публикаций проектов правовых актов.