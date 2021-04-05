Гарегин II выразил надежду, что агрессия Азербайджана удостоится должной реакции Европарламента

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 4 апреля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял депутата Европарламента Франсуа-Ксавье Белами и его коллегу депутата Жислен Фрнаквили в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакотта.

Как передает «Арменпресс», Верховный Патриарх благословил гостей, которые в этот светлый день Святого Воскресения находятся в Армении, и высказал им добрые пожелания. На встрече Его Святейшество выразил признательность властям Франции и ее дружественному народу за содействие, оказываемое Армении во все тяжелые времена. Патриарх Армении также выразил надежду, что помощь дружественных стран будет способствовать стабилизации ситуации в регионе и восстановлению справедливости.

Господин Франсуа-Ксавье Беллами поблагодарил Его Святейшество за благословение и за пасхальные пожелания, подчеркнув, что это его первый визит в Армению, и для него большая честь быть в этой древней христианской стране, народ которой хранит ценности Святого Воскресения.

Депутат Европарламента сообщил, что цель их визита - ознакомление с послевоенной ситуацией, с существующими проблемами, в частности, относительно вопросов сохранения армянских духовных и культурных ценностей Арцаха.

Католикос Всех Армян, подробно представив ущерб, нанесенный второй Арцахской войной, и существующие вызовы, выразил надежду, что развязанная Азербайджаном агрессия и вытекающие из нее и другие события удостоятся должной реакции международного сообщества и Европарламента.

“Верховный Патриарх отметил, что в праздник Святого Воскресения он возносит молитву за установление мира во всем мире, мира в нашей страны, для нашего народа. Молитву, чтобы мы смогли выйти из этого тяжелого положения, имея перед своими глазами таинство Воскресения, уповая на Бога, на веру наших предков, которая на протяжении веков выводила нас из всех тяжелых ситуаций и п ридавала благословение и милость Армянской жизни”, - говорится в сообщении Первопрестола.